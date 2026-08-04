Звездный форвард "Реала" вслед за тренером ушел в "Фулхэм"

Минувшей ночью английский футбольный клуб "Фулхэм" объявил о переходе в свои ряды талантливого испанского нападающего Гонсало Гарсии из мадридского "Реала". Некоторое время назад "дачников" возглавил Альваро Арбелоа, экс-тренер "сливочных", сообщает Zakon.kz.

22-летний форвард подписал контракт с "белыми" до 2031 года с возможностью продления договора еще на один сезон.

Сумма трансфера составила 40 млн евро, плюс еще 2 млн в качестве бонусов.

Также нужно отметить, что "Реал" может заработать еще 30% в случае перепродажи Гарсии.

В прошлом сезоне Гонсало отыграл за мадридскую дружину 30 матчей в Ла Лиге, где забил шесть голов и сделал одну передачу.

Помимо Арбелоа и Гарсии, "Фулхэм" забрал у "Галактикос" их перспективного плеймейкера Сесара Паласиоса с долгосрочным контрактом.

21-летний атакующий полузащитник будет играть в Англии до июня 2031 года с возможностью продления еще на год.

Экс-игроки "Реала" официально стартуют в новом сезоне АПЛ 25 августа, когда к ним приедет "Челси" Дастана Сатпаева.