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Спорт

Италия проводила в последний путь свою легенду – Франко Барези

Футбол Похороны Легенды, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:54 Фото: Instagram/Acmilan
Утром 4 августа состоялись похороны легендарного итальянского защитника "Милана" – Франко Барези. На прощание со знаменитой личностью пришли не только многочисленные фанаты, но и звезды мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

Легенда ушла из жизни в прошлую пятницу в возрасте 66 лет, оставив после себя карьеру, которая сделала его вечной иконой и лидером поколения, превратившего "россонери" в европейскую футбольную державу и одну из самых запоминающихся команд всех времен.

Тифози Барези пришли проститься со своим кумиром, держа в руках его футболу с номером шесть, а также с плакатами "капитан только один", "Барези, один из нас" и "6, навсегда Франко Барези".

Франко Барези всю свою карьеру в качестве игрока провел в итальянском клубе "Милан". До самой смерти он был почетным вице-президентом "красно-черных".

Также Барези – один из семи футболистов – обладателей полного комплекта наград чемпионатов мира: "золото" в 1982 году, "бронза" в 1990 году и "серебро" в 1994 году.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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