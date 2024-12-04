"Милан" перед битвой с "Аталантой" разгромил "Сассуоло" в Кубке Италии

Знаменитый итальянский футбольный коллектив "Милан" одержал третью победу подряд впервые в нынешнем сезоне. К этому часа "Россонери" не проигрывают семь матчей подряд, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 4 декабря подопечные Паулу Фонсеки не оставили никаких шансов команде "Сассуоло" в 1/8 финала Кубка Италии – 6:1.

Это третья победа подряд, которую одержали "красно-черные" за одну неделю.

26 ноября "дьяволы" на выезде обыграли "Слован" в Лиге чемпионов УЕФА (3:2), а затем 30 ноября дома переиграли "Эмполи" в Серии А (3:0).

Стоит подчеркнуть, что дружина Фонсеки никому не проигрывает на протяжении семи игр подряд: пять побед и две ничьих. Последнее поражение они терпели 29 октября во встрече с "Наполи" (0:2).

"Милан", который становился чемпионом Италии 19 раз, 6 декабря сразится с "Аталантой", действующим победителем Лиги Европы и одним из лидеров нынешнего сезона в Серии А.