Рыбакина отвоевала место в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во втором раунде соревнований казахстанка вырвала победу у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 61-е место в рейтинге WTA.

Встреча длилась 2 часа 35 минут. Рыбакина победила соперницу в трех сетах – 6:3, 5:7, 6:4.

Этот матч стал шестым противостоянием между спортсменками. Предыдущие встречи тоже были на хардовом покрытии. По итогам шести матчей Рыбакина лидирует с отрывом – 4:2.

В следующем круге турнира Елена сыграет с американской теннисисткой Энн Ли.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования – 7 433 076 долларов (порядка 3,5 миллиарда тенге) .

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