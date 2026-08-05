Рыбакина отвоевала место в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто
Фото: Instagram/wimbledon
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, во втором раунде соревнований казахстанка вырвала победу у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной, занимающей 61-е место в рейтинге WTA.
Встреча длилась 2 часа 35 минут. Рыбакина победила соперницу в трех сетах – 6:3, 5:7, 6:4.
Этот матч стал шестым противостоянием между спортсменками. Предыдущие встречи тоже были на хардовом покрытии. По итогам шести матчей Рыбакина лидирует с отрывом – 4:2.
В следующем круге турнира Елена сыграет с американской теннисисткой Энн Ли.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд соревнования – 7 433 076 долларов (порядка 3,5 миллиарда тенге).
Ранее Рыбакина прокомментировала триумфальное возвращение на корт.
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