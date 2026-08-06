Игру Дастана Сатпаева на матче "Челси" против "Ювентуса" оценили в Европе
Фото: Instagram/d__satpayev
Сервис спортивной статистики Flashscore опубликовал оценки футболистов по итогам контрольного матча между английским "Челси" и итальянским "Ювентусом", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в Гонконге и закончилась победой туринской команды с небольшим преимуществом – 1:0.
Главным героем матча стал Эдон Жегрова, который на 68-й минуте забил единственный гол и принес победу "Ювентусу".
По итогам встречи специалисты Flashscore поставили воспитаннику казахстанского "Кайрата" 6,5 балла.
Самую высокую отметку среди всех участников встречи получил Жегрова. За свою игру и победный гол полузащитник "Ювентуса" набрал 7,8 балла, став лучшим футболистом матча по версии статистического сервиса.
Ранее мы писали о том, что "Челси" Дастана Сатпаева проиграл вторую игру подряд в предсезонном туре.
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