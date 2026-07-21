"У него огромный потенциал": фанаты "Челси" оценили Дастана Сатпаева

Первые шаги казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в лондонском "Челси" получили высокую оценку за рубежом. Крупный фанатский аккаунт Chelsea Brasil отметил отличную перспективу и огромный потенциал молодого игрока, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Sports.kz, авторы публикации выразили уверенность, что при правильном развитии молодой форвард способен добиться успеха в лондонском клубе.

"Если "Челси" сделает то, чего давно не делал, – сумеет развить своих молодых игроков, – у нас будет отличный футболист", – говорится в сообщении.

Отдельно бразильские болельщики отметили потенциал казахстанца и выразили надежду, что он останется в распоряжении первой команды в новом сезоне.

"У Сатпаева огромный потенциал, и мы надеемся, что как минимум в этом сезоне он будет в составе команды", – добавили авторы публикации.

19 июля 2026 года "Челси" выпустил Дастана Сатпаева в закрытом матче. Он начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле в перерыве. Сама встреча проходила в закрытом режиме и завершилась победой "Челси" со счетом 3:1.

1 июля 2026 года вышло прощальное интервью Сатпаева, где 17-летний футболист обратился к болельщикам "Кайрата" и поблагодарил их за поддержку на протяжении всего пути.