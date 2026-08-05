"Челси" Дастана Сатпаева проиграл вторую игру подряд в предсезонном туре

5 августа на стадионе "Кай Так Спортс Парк" в Гонконге состоялся товарищеский матч, в котором встретились английский "Челси" и итальянский "Ювентус", сообщает Zakon.kz.

Казахстанские болельщики футбола с нетерпением ждали начала этого матча в ожидании увидеть в нем своего любимца – Дастана Сатпаева, который выступает за "аристократов".

Изначально 17-летний форвард был включен в стартовую заявку "Челси". Но в первом тайме, который закончился нулевой ничьей, Хаби Алонсо не выпустил нашего игрока.

А вот на 65-й минуте встречи экс-кайратовец все же получил свой шанс и вышел на поле с группой других коллег по клубу.

В этот момент "синие" не успели правильно сделать расстановку и сразу же "получили" гол в свои ворота. Красивым ударом в девятку у "старой синьоры" отметился албанский вингер Эдон Жегрова.

Счет 1:0 не изменился до финального свистка, несмотря на различные попытки сравнять результат со стороны лондонского коллектива.

А для нашего таланта Сатпаева это третья игра подряд в текущем предсезонном туре "Челси", где он отметился одним голом.

Несколько дней назад подопечные Алонсо проиграли "Тоттенхэму" (1:2).