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Спорт

Лионель Месси забил свои первые голы после чемпионата мира по футболу

Футбол Дубль МЛС, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 09:37 Фото: Instagram/InterMiamiCF
Минувшей ночью знаменитый аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси дважды поразил ворота соперников в рамках игр Кубка лиг, сообщает Zakon.kz.

39-летний форвард сделал дубль в домашней встрече группового этапа Кубка лиг против мексиканского "Атлетико Сан-Луис", а его команда переиграла противника со счетом 4:2.

Капитан клуба из Флориды порадовал своих фанатов на 11-й и 44-й минутах игры. Таким образом аргентинец довел свою копилку голов до 15 – после 18 матчей текущего сезона на клубном уровне.

Теперь в общей сложности лидер "Интер Майами" накопил 921 гол в своей профессиональной карьере, плюс в его активе 418 передач после 1 166 игр.

Для сравнения: главный конкурент Месси – португальская знаменитость "Аль-Насра" Криштиану Роналду – имеет в своем багаже 976 голов и 261 ассист в 1 330 матчах.

Между тем некоторые города США выразили свое недовольство в адрес FIFA по поводу обещанных выплат после ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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