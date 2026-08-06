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Спорт

25 000 болельщиков клуба "Трабзонспор" встретили Салаха в аэропорту

Футбол Встреча 25 000 болельщиков, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 10:51 Фото: Instagram/Trabzonspor
Многолюдной и шумной была минувшая ночь в аэропорту турецкого города Трабзон. 25 000 фанатов местного футбольного клуба "Трабзонспор" пришли лично увидеть звездного новичка – Мохамеда Салаха, сообщает Zakon.kz.

Накануне 34-летний экс-вингер английского "Ливерпуля" прошел медосмотр в Стамбуле, а уже к вечеру прилетел в Трабзон, где его уже ждала огромная армия "бордово-синих".

Лидер сборной Египта уделил время болельщикам и вышел на встречу, надев футболку "Трабзонспора" с 10-м номером.

А уже сегодня, через несколько часов, на домашнем стадионе "черноморских штормов" состоится церемония подписания контракта и презентация Мохамеда Салаха.

"Очень рад оказаться в этой невероятной атмосфере. Не помню, чтобы когда-либо видел нечто подобное. Здесь 25 000 человек, это невероятно. Я никогда ничего подобного не видел. Везде добивался успеха и хочу добиться успеха и в "Трабзонспоре". Мохамед Салах

"Трабзонспор" накануне уже делал официальное заявление о приезде экс-звезды "Ливерпуля".

Скорее всего, дебют Салаха за новый коллектив состоится на следующей неделе в стартовом туре чемпионата Турции против "Касымпаши" (15 августа).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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