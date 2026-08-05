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Спорт

"Трабзонспор" сделал официальное заявление о приезде Мохамеда Салаха

Футбол Переход Трабзонспор, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 11:37 Фото: Instagram/mosalah
Бывшая звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах планирует продолжить свою карьеру в турецком чемпионате, надев майку местной команды "Трабзонспор", сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью семикратные чемпионы Турции сделали заявление о старте переговоров со знаменитым нападающим сборной Египта.

По сведениям некоторых СМИ, Салах уже почти согласовал двухлетний контракт с "бордово-синими".

Как известно, Мохамед находится в статусе свободного агента, так как недавно у него истек контракт с "Ливерпулем", где он выступал на протяжении последних девяти лет.

"Мохамед Салах, с которым наш клуб уже начал переговоры о трансфере, прибудет сегодня к нам вечером. Время и другие подробности программы встречи игрока в Трабзоне будут опубликованы в течение дня через официальные информационные каналы нашего клуба". Заявление ФК "Трабзонспор"

Год назад лидер сборной Египта вопреки многочисленным слухам продлил контракт с "Ливерпулем" еще на два года. Однако разногласия с наставником "красных" Арне Слотом заставили его резко поменять свое мнение и расторгнуть договор.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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