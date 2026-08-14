Красивый гол Чеснокова подарил надежду "Тобылу", но дальше идет "Партизан"
Старт поединка был обнадеживающим для хозяев поля, которые уже на седьмой минуте повели в счете после великолепного удара Ислама Чеснокова.
Однако после перерыва все поменялось, костанайский коллектив потерял нить игры, чем воспользовались сербы и забили два гола. Отличились Стефан Митрович и Шака Траоре.
2:1 – "Тобыл" проиграл "Партизану" дома и попрощался с еврокубками в нынешнем сезоне.
В первой игре, которая прошла неделю назад в Сербии, "черно-белые" разгромили команду Мирослава Ромащенко со счетом 3:0.
Таким образом, костанайская дружина не смогла порадовать своих фанатов в двух матчах с грандом сербского футбола.
Ей теперь остается надеяться на положительные результаты в КПЛ-2026, где, скорее всего, ей тоже особо ничего не светит – она идет на 11-м месте.