Красивый гол Чеснокова подарил надежду "Тобылу", но дальше идет "Партизан"

Вечером 13 августа 2026 года костанайский футбольный клуб "Тобыл" сыграл дома ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА против сербского "Партизана", сообщает Zakon.kz.

Старт поединка был обнадеживающим для хозяев поля, которые уже на седьмой минуте повели в счете после великолепного удара Ислама Чеснокова.

Однако после перерыва все поменялось, костанайский коллектив потерял нить игры, чем воспользовались сербы и забили два гола. Отличились Стефан Митрович и Шака Траоре.

2:1 – "Тобыл" проиграл "Партизану" дома и попрощался с еврокубками в нынешнем сезоне.

В первой игре, которая прошла неделю назад в Сербии, "черно-белые" разгромили команду Мирослава Ромащенко со счетом 3:0.

Таким образом, костанайская дружина не смогла порадовать своих фанатов в двух матчах с грандом сербского футбола.

Ей теперь остается надеяться на положительные результаты в КПЛ-2026, где, скорее всего, ей тоже особо ничего не светит – она идет на 11-м месте.