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Спорт

Елена Рыбакина выходит на корт в Торонто 9 августа

Рыбакина - Самсонова, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 08:51 Фото: j48tennis
Вечером 9 августа первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет третий матч на турнире категории "Мастерс" в Торонто, сообщает Zakon.kz.

В 1/8 турнира Рыбакина встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 55-ю строчку рейтинга WTA. Спортсменки ранее встречались шесть раз в рамках WTA. На сегодняшний день Самсонова ведет со счетом 4:2, но последние два матча в Абу-Даби и Страсбурге остались за Рыбакиной.

Предварительное начало матча в 21:30 по казахстанскому времени.

"Российско-казахстанское противостояние обещает быть интересным. Рыбакина – фаворит нижней части сетки, но в Торонто пока испытывает сложности. Самсонова же получила шанс реабилитироваться, а статистика личных встреч добавляет интриги", – отмечают теннисные эксперты.

Они отметили, что в матче с Касаткиной казахстанская спортсменка допустила 16 двойных ошибок и лишь тяжело победила – 6:3, 5:7, 6:4. Против Ли было проще (6:2, 7:5), но проблемы с первой подачей сохранились.

А преданные фанаты Рыбакиной наслаждаются очередной порцией красоты от Елены, имея в виду ее платье.

"Yonex, кстати, видимо поняли, что с белым сложно как-то что-то испортить и решили не экспериментировать, но вот V-образный вырез все же Елене идет больше", – пишут они.

Часами ранее главная соперница Рыбакиной неожиданно уступила 19-му номеру рейтинга в трех партиях со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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