Лионель Месси проводил в последний путь своего отца

9 августа 2026 года капитан сборной Аргентины Лионель Месси простился со своим отцом Хорхе. Траурная церемония прошла на родине футболиста в Росарио, в узком кругу родственников и друзей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Clarin, Месси-старший скончался 7 августа на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Его сын и знаменитый форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси прилетел в родные края на похороны отца.

Церемония прощания состоялась на кладбище Эль-Прадо, куда были допущены самые близкие родственники и друзья семьи.

В целях безопасности территорию кладбища окружила многочисленная охрана.

Новость о плохом состоянии здоровья Хорхе Месси просочилась на страницы СМИ еще во время проведения ЧМ-2026.

Тогда аргентинскую телеведущую уволили из-за фейка о смерти отца нападающего.