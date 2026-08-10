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Спорт

Лионель Месси проводил в последний путь своего отца

Футбол Прощание Отца Месси, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:02 Фото: Instagram/clarincom
9 августа 2026 года капитан сборной Аргентины Лионель Месси простился со своим отцом Хорхе. Траурная церемония прошла на родине футболиста в Росарио, в узком кругу родственников и друзей, сообщает Zakon.kz.

Как передает Clarin, Месси-старший скончался 7 августа на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Его сын и знаменитый форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси прилетел в родные края на похороны отца.

Церемония прощания состоялась на кладбище Эль-Прадо, куда были допущены самые близкие родственники и друзья семьи.

В целях безопасности территорию кладбища окружила многочисленная охрана.

Новость о плохом состоянии здоровья Хорхе Месси просочилась на страницы СМИ еще во время проведения ЧМ-2026.

Тогда аргентинскую телеведущую уволили из-за фейка о смерти отца нападающего.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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