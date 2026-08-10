Елена Рыбакина высказалась о шансах стать первой ракеткой мира

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина 17 августа по очкам может почти сравняться с лидером WTA-Тура Ариной Соболенко, сообщает Zakon.kz.

Чтобы добиться этой цели, ей необходимо стать победительницей текущего женского "Мастерса" в канадском Торонто.

Минувшей ночью Рыбакина сделала один шаг на пути к своей карьерной задаче, обыграв в 1/8 финала россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

К тому же Елена стала единственным игроком, кто пробила себе дорогу в четвертьфинал на всех трех турнирах нынешнего сезона WTA-1000 в Северной Америке.

"Стараюсь об этом не думать, так как предстоит выиграть много матчей. На травяном отрезке сезона выступила не так хорошо, как хотела, поэтому сейчас для меня важнее увидеть прогресс в своей игре. Много тренировалась перед началом американской серии, поэтому важно увидеть улучшения. На этом турнире некоторые вещи уже работают, но пока не показываю лучшую игру. Стараюсь не думать о рейтинге и очках, хочу двигаться от матча к матчу. Нужно посмотреть, насколько далеко смогу пройти". Елена Рыбакина

В этом году Рыбакина играла в двух четвертьфиналах на "тысячниках" в Северной Америке (Индиан-Уэллс и Майами). А завтра выступит в Торонто, где ее ждет японка Наоми Осака.

Если же казахстанка заберет титул канадского WTA-1000, то она сократит отставание в мировом рейтинге от Арины Соболенко на четыре очка.