Будет интересно: Рыбакина и Осака готовы к исторической встрече 11 августа

11 августа на стадионе Sobeys в Торонто Елена Рыбакина и Наоми Осака впервые встретятся в официальном матче, сообщает Zakon.kz.

Перед четвертьфиналом National Bank Open в Торонто казахстанская теннисистка рассказала, что ранее они лишь тренировались вместе. Ее слова приводят организаторы на своем официальном сайте.

"Мы тренировались вместе, но никогда не играли официальный матч. Будет интересно. Думаю, для меня важно сосредоточиться на себе и небольших улучшениях. Постараюсь проанализировать ее матчи и, да, в основном сосредоточусь на себе", – сказала Рыбакина.

Сейчас Наоми Осака занимает 13-е место в одиночном рейтинге WTA. Она – бывшая первая ракетка мира и славится экстравагантными образами на турнирах. По информации некоторых СМИ, для Наоми важно победить в нынешнем статусе мамы.

По мнению экспертов, в настоящее время 28-летняя японка выступает максимально стабильно.

"К тому же корты в Торонто прекрасно подходят мощному стилю Наоми", – отмечают они.

Осака движется по сетке канадского "тысячника" без единой осечки – она поочередно переиграла Удварди (6:2, 6:4), Мертенс (6:1, 6:2) и местную любимицу Фернандес (6:4, 6:4).

"В четвертьфинале канадского тысячника в Торонто болельщиков ждет афиша уровня финала "Большого шлема", – предвкушают непростой матч фанаты тенниса.

A Quarter-Final showdown you won't want to miss🌟



Elena Rybakina and Naomi Osaka go head-to-head at Sobeys Stadium on August 11 in a battle for a spot in the semifinals🎾



Secure your seats now➡️https://t.co/vfbBJJoUvi pic.twitter.com/xjabhvuS3u — National Bank Open (@NBOtoronto) August 10, 2026

Матч начнется примерно в 19:00 по казахстанскому времени.

Победительница этого противостояния далее встретится с одной из сеяных теннисисток – Кори Гауфф (№4) или Белиндой Бенчич (№12).