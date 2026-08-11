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Спорт

Будет интересно: Рыбакина и Осака готовы к исторической встрече 11 августа

Турнир в Торонто, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 07:00 Фото: WTA
11 августа на стадионе Sobeys в Торонто Елена Рыбакина и Наоми Осака впервые встретятся в официальном матче, сообщает Zakon.kz.

Перед четвертьфиналом National Bank Open в Торонто казахстанская теннисистка рассказала, что ранее они лишь тренировались вместе. Ее слова приводят организаторы на своем официальном сайте.

"Мы тренировались вместе, но никогда не играли официальный матч. Будет интересно. Думаю, для меня важно сосредоточиться на себе и небольших улучшениях. Постараюсь проанализировать ее матчи и, да, в основном сосредоточусь на себе", – сказала Рыбакина.

Сейчас Наоми Осака занимает 13-е место в одиночном рейтинге WTA. Она – бывшая первая ракетка мира и славится экстравагантными образами на турнирах. По информации некоторых СМИ, для Наоми важно победить в нынешнем статусе мамы.

По мнению экспертов, в настоящее время 28-летняя японка выступает максимально стабильно.

"К тому же корты в Торонто прекрасно подходят мощному стилю Наоми", – отмечают они.

Осака движется по сетке канадского "тысячника" без единой осечки – она поочередно переиграла Удварди (6:2, 6:4), Мертенс (6:1, 6:2) и местную любимицу Фернандес (6:4, 6:4).

"В четвертьфинале канадского тысячника в Торонто болельщиков ждет афиша уровня финала "Большого шлема", – предвкушают непростой матч фанаты тенниса.

Матч начнется примерно в 19:00 по казахстанскому времени.

Победительница этого противостояния далее встретится с одной из сеяных теннисисток – Кори Гауфф (№4) или Белиндой Бенчич (№12).

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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