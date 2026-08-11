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Спорт

Чемпионат Колумбии по футболу приостановлен из-за землетрясения

Футбол Приостановка Чемпионата Колумбии, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 09:49 Фото: Instagram/dimayoroficial
Текущий розыгрыш чемпионата Колумбии по футболу приостановлен после разрушительного землетрясения на западе страны. Футбольные чиновники несколько часов назад выпустили специальное обращение по этой ситуации, сообщает Zakon.kz.

Новый сезон колумбийского футбольного первенства стартовал недавно и команды сыграли всего лишь четыре тура.

Однако нынешняя трагедия внесла свои коррективы в планы организаторов турнира, которые обратились к болельщиком с обращением.

"После оценки ситуации, возникшей в городах и регионах страны, принято решение о приостановке всех мероприятий чемпионата на этой неделе. Решение продиктовано прежде всего нашей приверженностью всем тем, кто сегодня столкнулся с трудностями. Все 36 клубов сосредоточат свои усилия на оказании помощи и восстановлении пострадавших общин, предоставляя свои возможности и ресурсы для поддержки страны в условиях этой чрезвычайной ситуации. Сегодня футбол может подождать, Колумбия нуждается в нас".Заявление Профессиональной футбольной лиги Колумбии

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. По некоторой информации, количество погибших достигло 111 человек. Наибольший ущерб зафиксирован в Перейре и Манисалесе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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