Смерть отца изменила планы Месси: футболист приостановил карьеру

Известный Лионель Месси приостановил футбольную карьеру на неопределенный срок после смерти своего отца Хорхе Месси. 68-летний Хорхе скончался в клинике в Росарио после продолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV Sports, форвард решил временно отойти от профессиональных обязательств, чтобы провести время с семьей. Дата его возвращения в состав "Интер Майами" пока неизвестна.

Хорхе Месси сыграл важную роль в карьере сына. В прошлом он работал на сталелитейном заводе, а после профессионального становления Лионеля стал его агентом и советником.

Именно Хорхе участвовал в организации переезда 13-летнего Лионеля из аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" в Испанию, где тот присоединился к академии "Барселоны". Клуб также оплатил лечение футболиста от дефицита гормона роста.

У Хорхе Месси и Селии Куччиттини было четверо детей – Лионель, Родриго, Матиас и Мария Соль.

Ранее аргентинские СМИ сообщали о смерти отца Лионеля Месси.