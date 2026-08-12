Асаубаева вошла в топ-3 после игр второго тура Cairns Cup-2026

Минувшей ночью в американском Сент-Луисе завершились поединки второго раунда женского шахматного супертурнира Cairns Cup-2026, где очередные баллы в свою копилку положила казахстанка Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Свои 0,5 очка лидер женской сборной Казахстана, играя белыми фигурами, заработала в поединке с Рамешбабу Вайшали из Индии.

Эта ничья позволила Асаубаевой подняться на одну ступень выше по турнирной таблице. Набрав 1 балл, она к этой минуте занимает третью позицию в списке лучших после второго тура Cairns Cup.

Выше Бибисары пока стоят две шахматистки: Тань Чжуньи (Китай) и Элис Ли (США), в их активе по два балла.

Кстати, именно с 16-летним американским дарованием предстоящей ночью встретится казахстанка в рамках третьего круга.

Днем ранее Асабауева на старте данных соревнований сыграла вничью с представительницей Украины Анной Музычук.