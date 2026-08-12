ПСЖ и "Астон Вилла" разыграют первый трофей нового сезона в Европе

Через несколько часов на австрийском стадионе "Зальцбург" начнется матч за Суперкубок УЕФА, где сразятся французский ПСЖ и английская "Астон Вилла", сообщает Zakon.kz.

"Парижане" получили право участвовать в этом матче как победители Лиги чемпионов прошлого сезона, а британский коллектив – как обладатель Лиги Европы.

Для обеих команд предстоящий поединок будет считаться своего рода открытием европейского футбольного сезона.

"Мне удалось отдохнуть, я полон сил и рад возвращению к работе. Тренируемся уже две недели и игроки постепенно возвращаются в строй. Впереди еще один финал, очень важный матч. Надеемся показать свою лучшую игру. В прошлом сезоне хорошо поработали, сейчас трудно сказать, на каком уровне и каким будет новый сезон, но мы воодушевлены. Главное – быть в своей лучшей форме в конце сезона, но все начинается уже завтра". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

В свою очередь защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш заявляет, что его команда рассматривает Суперкубок как возможность добиться еще одного титула.

"Это особенный матч для нас и еще одна возможность завоевать трофей, поэтому, надеюсь, мы отдадим все силы". Мэтти Кеш

Нынешний трофей Суперкубка УЕФА имеет высоту 58 см и весит 12,2 кг. Классическая чаша установлена на постаменте, который стилистически напоминает закрученный кусок кожи, в то время как две ручки выполняют сугубо функциональную роль, за них будут держаться игроки во время круга почета.

В постоянное владение победитель получит копию кубка, которая не превышает четыре пятых от размера оригинала.

Если после основного времени счет остается ничейным, то для определения победителя проводится серия 11-метровых. Дополнительное время не предусмотрено.

Встреча пройдет в Зальцбурге, начало игры запланировано на 00.00 по казахстанскому времени, прямую трансляция можно посмотреть на телеканале Qazsport.

Между тем продолжаются разборки между УЕФА и FIFA, где идет предварительный подсчет голосов за отставку Джанни Инфантино.