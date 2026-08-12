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Спорт

Рыбакина переживает за встречу с Гауфф

Рыбакина - Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 03:00 Фото: j48tennis
Ранним утром, 13 августа, вторая ракетка мира Елена Рыбакина встретится в Торонто с американкой Коко Гауфф, сообщает Zakon.kz.

И, если встречу с японкой Наоми Осакой казахстанская теннисистка анонсировала, как интересную, то перед игрой с четвертой ракеткой мира Рыбакина осторожничает в высказываниях. Ее слова приводит пресс-служба WTA на своем официальном сайте.

"Она отличный боец. Я знаю, что это будет очень сложный матч. Для меня сейчас важно постараться восстановиться. Если у нее пойдет подача, принимать тоже будет непросто. Поэтому, думаю, самое главное – снова сосредоточиться на своей подаче, сохранять концентрацию, использовать возможности, когда они появятся, и с самого начала играть с большой энергией", – сказала Рыбакина.
Рыбакина – Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 03:00

Фото: j48tennis

За карьеру теннисистки встречались лишь однажды – также в Торонто, но в 2022 году. Единственная предыдущая встреча с Гауфф также завершилась для Рыбакиной непростым камбэком. Казахстанская теннисистка отыграла четыре матчбола во втором сете и перевела матч в решающую партию, однако в итоге уступила американке на тай-брейке.

И вот, спустя чуть больше четырех лет 27-летняя Рыбакина и 22-летняя Гауфф вновь сыграют друг против друга в канадском городе.

Рыбакина – Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 03:00

Фото: Х/wta

6 августа на пресс-конференции во время турнира National Bank Open в Торонто, отвечая на вопрос о новой политике WTA, предусматривающей генетическое тестирование игроков, Коко Гауфф заявила, что поддерживает транс-сообщество, однако считает важным учитывать вопросы справедливости в женском спорте.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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