Касаткина или Ван Сиюй: с одной из них встретится Рыбакина на старте турнира в Торонто

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина получила первых возможных соперниц на турнире серии WTA-1000 в Торонто, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки в Торонто лучшая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила второй номер посева и оказалась в нижней половине сетки. Уже во втором круге ей предстоит сыграть с победительницей встречи между Дарьей Касаткиной и Ван Сиюй, передает Tennis Temple.

Представляющая сейчас Австралию экс-первая ракетка России Дарья Касаткина занимает 61-е место в рейтинге WTA. У Ван Сиюй из Китая – 94-я строчка. Соперницы встретятся 3 августа.

В третьем круге возможными соперницами Рыбакиной являются американка Энн Ли, британка Кэти Бултер и канадка Кайла Кросс. В случае успешного старта Рыбакина может встретиться в четвертом круге с Миррой Андреевой.

Cоревнования в Торонто пройдут с 1 по 13 августа на открытых кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд турнира составляет 7 433 076 долларов.

Действующая победительница соревнований, канадка Виктория Мбоко, отказалась от участия в турнире в сезоне-2026 из-за травмы ноги.

Тем временем в чилийском "Коло-Коло" обеспокоены задержкой приезда героя ЧМ-2026 голкипера сборной Кабо-Верде 40-летнего Возиньи.