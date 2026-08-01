Касаткина или Ван Сиюй: с одной из них встретится Рыбакина на старте турнира в Торонто
По итогам жеребьевки в Торонто лучшая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила второй номер посева и оказалась в нижней половине сетки. Уже во втором круге ей предстоит сыграть с победительницей встречи между Дарьей Касаткиной и Ван Сиюй, передает Tennis Temple.
Представляющая сейчас Австралию экс-первая ракетка России Дарья Касаткина занимает 61-е место в рейтинге WTA. У Ван Сиюй из Китая – 94-я строчка. Соперницы встретятся 3 августа.
В третьем круге возможными соперницами Рыбакиной являются американка Энн Ли, британка Кэти Бултер и канадка Кайла Кросс. В случае успешного старта Рыбакина может встретиться в четвертом круге с Миррой Андреевой.
Cоревнования в Торонто пройдут с 1 по 13 августа на открытых кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд турнира составляет 7 433 076 долларов.
Действующая победительница соревнований, канадка Виктория Мбоко, отказалась от участия в турнире в сезоне-2026 из-за травмы ноги.
Тем временем в чилийском "Коло-Коло" обеспокоены задержкой приезда героя ЧМ-2026 голкипера сборной Кабо-Верде 40-летнего Возиньи.