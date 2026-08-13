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Спорт

Чемпионат Турции по футболу пополнился еще одной звездой мирового уровня

Футбол Переход Фенербахче, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:37 Фото: Instagram/fenerbahce
Стартующий завтра турецкий футбольный чемпионат в высшем дивизионе ожидается с большим нетерпением, как никогда. Это связано с прибытием в ряд местных клубов известных личностей мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

И одним из этих персонажей накануне стал знаменитый бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. 33-летний форвард перешел из итальянского "Наполи" за 6 млн евро, включая бонусы.

В прошедшем сезоне Серии А футболист по разным причинам сыграл всего пять матчей и отметился только одним взятием ворот.

А вот на ЧМ-2026 Ромелу ярко показал себя – в его активе три гола и один ассист в шести играх. Там он в основном выходил на замену и забивал решающие мячи за бельгийскую дружину.

Дебют Лукаку за новый коллектив возможен уже на днях, когда в ночь на 16 августа "Фенербахче" проведет выездной матч первого тура турецкой Суперлиги против "Генчлербирлиги".

Отметим, что самым громким приобретением нынешнего сезона в Турции стал трансфер легенды английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Египтянин готовится выйти на поле вечером 15 августа, когда его "Трабзонспор" в гостях померится силами с "Касымпаша".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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