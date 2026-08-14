Выяснился соперник "Кайрата" в Лиге Европы
Фото: Instagram/f.c.kairat
В раунде плей-офф Лиги Европы алматинский "Кайрат" встретится с бельгийским "Андерлехтом", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, "Андерлехт" в третьем отборочном раунде Лиги Европы переиграл греческий ПАОК (4:2 по сумме двух матчей).
В первой игре "Андерлехт" оформил выездную победу со счетом 1:0, в ответном матче в гостях он также оказался сильнее соперников – 3:2.
Первый матч между "Кайратом" и "Андерлехтом" состоится 20 августа в Алматы, ответная игра – 27 августа в Брюсселе.
В случае победы в плей-офф команда выйдет в основной этап Лиги Европы, при поражении автоматически отправится в группу Лиги Конференций.
Ранее Рафаэль Уразбахтин выступил после вылета "Кайрата" из Лиги чемпионов.
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