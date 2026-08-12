Рафаэль Уразбахтин выступил после вылета "Кайрата" из Лиги чемпионов

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение подопечных от болгарского "Левски" (0:1) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первую очередь он поблагодарил болельщиков, которые пришли их поддержать и создали великолепную атмосферу.

"К сожалению, нам не удалось порадовать их победой. Обидно, да, мы расстроены. Старались. Но, считай, как минимум на один гол мы точно наиграли, учитывая, сколько ударов нанесли по воротам. К сожалению, не получилось. Мы, как говорится, не расстраиваемся. Впереди у нас очень важные матчи – и в чемпионате, и в еврокубках, где предстоит борьба за выход в основной этап Лиги Европы. Попереживали, конечно. Но надо двигаться дальше, что поделаешь. На данном этапе такая ситуация. Благодаря таким играм мы приобретаем опыт, который, надеюсь, поможет нам в дальнейшем", – цитирует тренера пресс-служба ФК "Кайрат".

"Кайрат" продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы. Казахстанский клуб начнет выступление с той стадии, где его соперником станет победитель противостояния между бельгийским "Андерлехтом" и греческим ПАОКом.