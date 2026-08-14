Два ассиста Неймара помогли "Сантосу" одержать волевую победу

Минувшей ночью состоялся первый матч 1/8 финала Южноамериканского кубка, где бразильский "Сантос" у себя дома на камбэке переиграл "Макару" (Эквадор) со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Одной из главных звезд этого поединка стал знаменитый форвард хозяев поля Неймар. Благодаря его усилиям "Сантос" не только убежал от поражения, но и вырвал победу за 14 минут до финального свистка.

Однако старт этой встречи был не таким уж радостным для "черно-белых", гости открыли счет на пятой минуте, когда отличился Франко Поссе.

Бразильский коллектив еще до перерыва сумел восстановить баланс, когда ответный гол забил Габриэл Барбоза с передачи Неймара.

А на 76-й минуте Виллиан Арао принес победу "Сантосу", здесь ему тоже ассистировал Неймар.

Ответный матч между командами состоится 21 августа, теперь уже на поле "Макары".

Что касается Неймара, то сейчас в его активе два гола и два ассиста после пяти матчей Копа Судамерикана.

А вот его бывший одноклубник по ПСЖ Лионель Месси накануне вышел на поле после смерти отца и не смог помочь "Интер Майами" в кубковом противостоянии.

