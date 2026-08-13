Месси вышел на поле после смерти отца и не смог помочь своей команде

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, который на днях похоронил своего отца, минувшей ночью снова возобновил игровую карьеру, несмотря на различные слухи о временном уходе из футбола, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Интер Майами" вышел на замену во втором тайме матча Кубка лиг против мексиканского "Леона". 39-летний футболист особо ничем не отметился и его команда уступила гостям со счетом 2:3.

Данная неудача не позволила клубу из Флориды выйти в плей-офф Кубка лиг в текущем сезоне.

А вот его соперник "Леон" одержал третью кряду победу в этом турнире и является основным фаворитом на титул.

Таким образом, "Интер Майами" не смог повторить свой прошлогодний успех, когда они добрались до финала Кубка лиг, где проиграли "Сиэтлу" (0:3).

Что касаемо капитана "Цапель", то Месси сейчас переживает самые трудные дни в карьере.

9 августа лидер сборной Аргентины проводил в последний путь своего отца в родном городе Росарио.