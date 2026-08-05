Неймар помог "Сантосу" пробиться в четвертьфинал Кубка Бразилии по футболу

Минувшей ночью футбольный клуб "Сантос" на выезде победил "Ремо" в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Бразилии, где голевой ассист в свой актив записал лидер победителей Неймар, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел на арене "Эвандро Алмейда" в Белене. Единственный и решающий гол забил Рони на 74-й минуте встречи с передачи Неймара, который вышел на поле в перерыве.

Также стоит отметить, что хозяева играли в меньшинстве, так как на 28-й минуте центральный защитник Марлон получил красную карточку.

Благодаря этой победе команда Неймара заработала путевку в 1/4 финала Кубка Бразилии. Первый матч между этими клубами завершился нулевой ничьей.

Будущий соперник "Сантоса" станет известен после ближайшей жеребьевки.

Тем временем накануне состав английского "Фулхэма" пополнили два перспективных игрока мадридского "Реала".