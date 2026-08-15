"Кайрат" справился с "Улытау" в закрытом матче КПЛ-2026 по футболу
Матч алматинского коллектива прошел без поддержки фанатов – в закрытом режиме на запасном поле Академии "Кайрата".
Хозяева поля не имели особых хлопот с гостевой командой, забив три мяча в их ворота. Счет в первом тайме открыл Эдмилсон.
Сразу после перерыва Ойва Юккола удвоил преимущество "желто-черных", а вскоре вышедший на замену Азамат Туякбаев довел результат до разгромного.
Под занавес встречи подопечные Рафаэля Уразбахтина допустили нелепую ошибку, которая обернулась 11-метровым ударом в их ворота. Футболист "Улытау" Илья Черняк не промахнулся "с точки" и поразил сетку ворот Темирлана Анарбекова.
В итоге – 3:1. "Кайрат" набрал 48 очков в турнирной таблице, что позволило ему приблизиться к лидеру сезона "Ордабасы" на расстояние одного балла.
Остальные встречи 22-го тура КПЛ-2026 пройдут в выходные.
А накануне два ассиста Неймара помогли "Сантосу" одержать волевую победу в кубковом матче.