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Спорт

"Кайрат" справился с "Улытау" в закрытом матче КПЛ-2026 по футболу

Футбол Разгром Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:25 Фото: Instagram/f.c.kairat
15 августа стартовали поединки 22-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. В одном из них действующий чемпион страны "Кайрат" без особых проблем дома разобрался с жезказганским "Улытау" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Матч алматинского коллектива прошел без поддержки фанатов – в закрытом режиме на запасном поле Академии "Кайрата".

Хозяева поля не имели особых хлопот с гостевой командой, забив три мяча в их ворота. Счет в первом тайме открыл Эдмилсон.

Сразу после перерыва Ойва Юккола удвоил преимущество "желто-черных", а вскоре вышедший на замену Азамат Туякбаев довел результат до разгромного.

Под занавес встречи подопечные Рафаэля Уразбахтина допустили нелепую ошибку, которая обернулась 11-метровым ударом в их ворота. Футболист "Улытау" Илья Черняк не промахнулся "с точки" и поразил сетку ворот Темирлана Анарбекова.

В итоге – 3:1. "Кайрат" набрал 48 очков в турнирной таблице, что позволило ему приблизиться к лидеру сезона "Ордабасы" на расстояние одного балла.

Остальные встречи 22-го тура КПЛ-2026 пройдут в выходные.

А накануне два ассиста Неймара помогли "Сантосу" одержать волевую победу в кубковом матче.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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