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Спорт

"Кайрат" и "Улытау" сыграют 15 августа в закрытом режиме

Кайрат - Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 07:45 Фото: Instagram/fc_ulytau
15 августа в 18:00 на поле академии футбольного клуба "Кайрат" имени Т. С. Сегизбаева матч девятого тура Премьер-лиги "Кайрат" проведет против жезказганского "Улытау" в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы алматинского клуба, изменение места проведения связано с демонтажными работами на Центральном стадионе после концерта. А, между тем, заявленный на Центральном стадионе Алматы концерт американского рэпера Канье Уэста перенесли на 15 августа.

В пресс-службе клуба заявили о своей непричастности к вынужденному объявлению организаторов.

"Мы не виноваты", – отметили футболисты клуба "Кайрат".
Концерт Канье Уэста в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 07:45

Фото: Threads

И вполне официально, в своих соцсетях, напомнили об ограничениях на предстоящем матче "Кайрат" – "Улытау".

"В связи с инфракструктурными ограничениями и низкой вместимостью трибун, матч пройдет в закрытом режиме", – предупредили желто-черные своих фанатов.

После бурных фанатских возмущений, пресс-служба клуба вновь дала исчерпывающие разъяснения. Также из комментария стало известно, кто же все-таки сможет присутствовать на матче.

Кайрат – Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 07:45

Фото: Threads

В раунде плей-офф Лиги Европы алматинский "Кайрат" встретится с бельгийским "Андерлехтом". Также стало известно, что знаменитый воспитанник "Кайрата" Дастан Сатпаев перешел в английский "Бернли" на сезон-2026/27.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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