"Кайрат" и "Улытау" сыграют 15 августа в закрытом режиме
По информации пресс-службы алматинского клуба, изменение места проведения связано с демонтажными работами на Центральном стадионе после концерта. А, между тем, заявленный на Центральном стадионе Алматы концерт американского рэпера Канье Уэста перенесли на 15 августа.
В пресс-службе клуба заявили о своей непричастности к вынужденному объявлению организаторов.
"Мы не виноваты", – отметили футболисты клуба "Кайрат".
И вполне официально, в своих соцсетях, напомнили об ограничениях на предстоящем матче "Кайрат" – "Улытау".
"В связи с инфракструктурными ограничениями и низкой вместимостью трибун, матч пройдет в закрытом режиме", – предупредили желто-черные своих фанатов.
После бурных фанатских возмущений, пресс-служба клуба вновь дала исчерпывающие разъяснения. Также из комментария стало известно, кто же все-таки сможет присутствовать на матче.
В раунде плей-офф Лиги Европы алматинский "Кайрат" встретится с бельгийским "Андерлехтом". Также стало известно, что знаменитый воспитанник "Кайрата" Дастан Сатпаев перешел в английский "Бернли" на сезон-2026/27.