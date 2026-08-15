Швёнтек ответила всем хейтерам после разгрома Рыбакиной

Польская теннисистка Ига Швёнтек дала развернутый комментарий после победы на престижном турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале за титул польская спортсменка обошла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 6:3.

После этой "битвы" Швёнтек опубликовала в своих соцсетях пост, в котором рассказала о своем успехе и давлении со стороны общественности.

"Для меня победа в Торонто – нечто большее, чем просто результат в сетке. Я хочу посвятить трофей всем, кто сталкивается с несправедливой критикой, негативом и хейтом – в спорте или какой-либо другой сфере жизни. Я знаю, как это тяжело. Если честно, вообще не стоит придавать значения подобным мнениям. Важно понять, что это не определяет то, кем мы являемся. Всем, кто идет своей дорогой, я говорю: "Не останавливайтесь". Только вы знаете, сколько усилий и жертв для этого необходимо. И вот, посмотрите, где я теперь оказалась... Я буду фокусироваться на своем росте, своем пути. Надеюсь, мы все сможем относиться друг к другу с большим уважением и добротой. И спасибо всем, кто за меня болеет и постоянно меня поддерживает!" – написала Ига Швёнтек.

Этот триумф стал для бывшей первой ракетки мира переломным событием в сезоне. Он принес польской спортсменке первый завоеванный титул в 2026 году и 26-й трофей в ее профессиональной карьере.

Теперь Швёнтек вернулась в топ-5 обновленного мирового рейтинга WTA, заняв пятую строчку. Завоеванный титул стал для нее 12-м на турнирах серии WTA 1000.

По этому показателю она обходит Арину Соболенко и уступает лишь легендарной американке Серене Уильямс, на счету которой 13 подобных достижений.

Что касается казахстанки Елены Рыбакиной, то недавно она призналась в усталости на финальном матче турнира WTA 1000 с Игой Швёнтек.