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Спорт

Елена Рыбакина: Я просто очень устала

Рыбакина после поражения Швентек рассказала об усталости, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 05:17 Фото: j48tennis
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина призналась в усталости на финальном матче турнира WTA 1000 с Игой Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

14 августа финальный матч завершился за 1 час 16 минут со счетом 6:2, 6:3 в пользу Швёнтек. На послематчевой пресс-конференции казахстанка подробно прокомментировала игру. Основная часть интервью опубликована на сайте WTA.

"Я просто очень устала. Было видно, что я недостаточно работала ногами. Было много невынужденных ошибок, особенно у сетки. Это была просто полная потеря концентрации. Даже на таких довольно простых мячах", – призналась Рыбакина.

На вопрос о том, как на ее состояние повлияли многочисленные трехсетовые матчи и большое количество времени на корте, Рыбакина признала, что усталость сыграла существенную роль.

"Ига – тяжелая соперница, и, конечно, она старалась возвращать все мячи. Мне было тяжело. Надеюсь, я извлеку из этого уроки и в следующий раз смогу сыграть лучше", – ответила казахстанская теннисистка.

Когда журналисты спросили Рыбакину о том, что во время матча она несколько раз разминала руку, теннисистка пошутила.

"Ну, не знаю, могу ли я сказать, что у меня сейчас вообще ничего не болит", – сказала Рыбакина со смехом. – "Теперь я чувствую себя практически разбитой. Конечно, особенно после окончания турнира начинаешь чувствовать все еще сильнее".

Рыбакина отметила, что ей пришлось играть утром, днем и вечером, матчи переносились, а после победы над Кори Гауфф в полуфинале она завершила встречу далеко за полночь.

"Просто очень жаль, что мне не хватило сил, чтобы еще сильнее побороться в последнем матче", – призналась она.

Следующее выступление Рыбакиной запланировано в Цинциннати, где она выбыла в полуфинале, уступив будущей чемпионке Швёнтек в 2025 году. Там она встретится с американкой Тейлор Таунсенд.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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