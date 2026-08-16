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Спорт

Токаев поздравил победителя "Qazaqstan Barysy – 2026"

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 12:01 Фото: akorda.kz
16 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского спортсмена Жантилека Нуртилепулы с убедительной победой на турнире "Qazaqstan Barysy – 2026", сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, этот успех стал результатом его высокого спортивного мастерства и несгибаемой воли к победе, сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.


"Глава государства также подчеркнул, что такие престижные состязания способствуют возрождению славных традиций казахского народа и вдохновляют подрастающее поколение заниматься национальными видами спорта", – отметил Смадияров.

Палуан из Мангистауской области Жантилек Нуртилепулы стал победителем юбилейного XV республиканского турнира по казакша курес.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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