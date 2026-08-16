Токаев поздравил победителя "Qazaqstan Barysy – 2026"

16 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского спортсмена Жантилека Нуртилепулы с убедительной победой на турнире "Qazaqstan Barysy – 2026", сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, этот успех стал результатом его высокого спортивного мастерства и несгибаемой воли к победе, сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.





"Глава государства также подчеркнул, что такие престижные состязания способствуют возрождению славных традиций казахского народа и вдохновляют подрастающее поколение заниматься национальными видами спорта", – отметил Смадияров.

Палуан из Мангистауской области Жантилек Нуртилепулы стал победителем юбилейного XV республиканского турнира по казакша курес.

