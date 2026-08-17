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Спорт

Два трофея подряд позволили Жиенбаевой взлететь в мировом рейтинге WTA

Теннис Взлет Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 12:46 Фото: Instagram/sonja.zhiy
17 августа вышел обновленный рейтинг лучших теннисисток мира, где рекордным повышением отметилась казахстанка Соня Жиенбаева, которая сейчас официально занимает 454-ю позицию, сообщает Zakon.kz.

20-летняя теннисистка также объявлена третьей ракеткой Казахстана в одиночном разряде. За две недели она в рейтинге WTA поднялась с 738-й позиции на 454-ю, обогнав свою коллегу по сборной Жибек Куламбаеву (464) и Аружан Сагандыкову (625).

Но это еще не все. Жиенбаева на данную минуту в LIve-рейтинге WTA расположилась на 381-й строчке, что будет подтверждено уже в ближайшее время.

Таким образом, Соня постепенно приближается к списку топовых теннисисток планеты. Для сравнения: в начале 2026 года она стояла на 1 089-м месте мирового женского рейтинга.

Все эти передвижения в карьере молодой казахстанки случились благодаря успешной игре на турнирах ITF Women за последние полгода.

В частности, особо нужно отметить два ее титула на прошедших испанских турнирах W75 и W35, которые прошли в городах Оренсе и Виго.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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