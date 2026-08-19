Что произошло в Арысском гарнизоне: военные выступили с заявлением

Фото: magnific.com

19 августа 2026 года около 19:00 на технической территории одной из воинских частей Арысского гарнизона произошло возгорание сухой травы. Во время пожара был слышен звук хлопка, связанный с фрагментом боеприпаса, который был заранее подготовлен к уничтожению, сообщает Zakon.kz.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений объектов нет. Возгорание полностью ликвидировано, ситуация находится под контролем. На месте работают соответствующие службы. Пресс-служба Шымкентского гарнизона призвала граждан не доверять непроверенной информации, распространяемой в социальных сетях, и ориентироваться только на официальные сообщения. Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в частном секторе Алматы.

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