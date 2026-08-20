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Спорт

ФК "Кайсар" вышел в финал Кубка РК и получил шанс сыграть в еврокубках

Футбол Финал Кубка РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 10:49 Фото: Instagram/fckaysar_official
Поздно вечером 19 августа состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Казахстана по футболу текущего сезона, по итогам которых главный трофей вскоре разыграют "Ордабасы" (Шымкент) и "Кайсар" (Кызылорда), сообщает Zakon.kz.

"Степные волки" свой ответный поединок проводили в Астане против "Жениса" и приехали в гости с хорошим преимуществом в два мяча, так как выиграли первый матч в Кызылорде со счетом 3:1.

Хозяева поля это отставание восстановили уже в первом тайме, однако удаление Зураба Тевсадзе испортило все планы столичного коллектива.

После перерыва "Кайсар" восстановил баланс, но все же проиграл (3:2). Но благодаря успеху у себя дома проходит в финал Кубка РК.

И получает неплохой двойной шанс выступить еврокубках будущего сезона. Для этого им надо выиграть титул или надеяться на чемпионство "Ордабасы" в КПЛ-2026.

В другом полуфинале вчерашнего дня клуб из Шымкента переиграл в Усть-Каменогорске местный "Алтай" со счетом 2:1.

Ранее "южане" также были сильнее у себя дома в первой игре (3:1) и по сумме двух игр поспорят за трофей.

Решающий матч за Кубок Казахстана-2026 между "Ордабасы" и "Кайсаром" состоится 7 ноября.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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