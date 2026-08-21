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Спорт

На матч с "Кайратом" в Алматы прилетели 18 фанатов "Андерлехта"

Кайрат - Андерлехт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 06:50 Фото: Zakon.kz
20 августа на Центральном стадионе в Алматы во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Кайратом" и "Андерлехтом" присутствовали только 18 фанатов из Бельгии, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта клуба, в поездке участвовали только два журналиста: Юрген Герил из Het Nieuwsblad и Ив Тайлдеман из La Dernière Heure.

"Поездка в Алматы, безусловно, непростая. Но 18 отважных болельщиков все же совершили это путешествие и поддержали "фиолетово-белых", – говорится в сообщении.

В свою очередь игроки "Андерлехта" подарили им свои игровые футболки.

Главный тренер "Андерлехта" Витор Бруну рассказал в Алматы, что в ответном матче он отнесется к "Кайрату" с таким же уважением, как и на матче 20 августа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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