На матч с "Кайратом" в Алматы прилетели 18 фанатов "Андерлехта"
Фото: Zakon.kz
20 августа на Центральном стадионе в Алматы во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Кайратом" и "Андерлехтом" присутствовали только 18 фанатов из Бельгии, сообщает Zakon.kz.
По данным сайта клуба, в поездке участвовали только два журналиста: Юрген Герил из Het Nieuwsblad и Ив Тайлдеман из La Dernière Heure.
"Поездка в Алматы, безусловно, непростая. Но 18 отважных болельщиков все же совершили это путешествие и поддержали "фиолетово-белых", – говорится в сообщении.
Un immense merci aux 18 supporters mauves qui ont fait le déplacement jusqu’à Almaty. 💜 #KAIAND pic.twitter.com/ANjMx7fRlk— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 20, 2026
В свою очередь игроки "Андерлехта" подарили им свои игровые футболки.
The players decided themselves to give their match-worn shirts to the 18 fans who had travelled with them after the match. 👏— Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) August 20, 2026
Respect 💜👏 pic.twitter.com/TTgu2nrEd2
Главный тренер "Андерлехта" Витор Бруну рассказал в Алматы, что в ответном матче он отнесется к "Кайрату" с таким же уважением, как и на матче 20 августа.
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