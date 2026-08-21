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Спорт

Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA

Рейтинг WTA, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 07:25 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира Арина Соболенко сохранит свою позицию в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Вопреки безудержным ожиданиям и эмоциональному давлению фанатов Елена Рыбакина не смогла воспользоваться шансом возглавить рейтинг WTA. После неожиданного поражения Арины Соболенко от Сары Бейлек в четвертом круге Рыбакиной необходимо было выйти в финал Цинциннати, чтобы стать первой ракеткой мира.

Теперь Соболенко сохранит первую строчку рейтинга как минимум до US Open, который стартует на следующей неделе, передает пресс-служба WTA.

"Царица!" – ликуют в соцсетях фанаты белорусской теннисистки.

Заключительный Большой шлем сезона US Open стартует в Нью-Йорке 23 августа. Основная сетка, где должна сыграть Елена Рыбакина, начинает 30 августа.

"С первых минут было понятно, что ее что-то беспокоит. Очень сильное давление, тем более после вылета Арины. Все говорят, что давление на Арине, на самом деле ей сейчас уже все равно на рейтинг. Она любима и живет своей жизнью. А вот настоящее давление у нашей Лены. Держись Лена, не думай ни о чем, о рейтинге тем более. Очень надеемся, что ты восстановишься!" – поддержали казахстанку зрители матча и ее фанаты.

После матча Рыбакина рассказала, что проблема с лодыжкой беспокоила ее уже продолжительное время, однако до недавнего старта серии турниров на харде ей удавалось держать ситуацию под контролем.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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