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Спорт

Названа дата перенесенных матчей 23-го тура КПЛ-2026 по футболу

Футбол Срок 23-го Тура, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 14:02 Фото: Instagram/pflkaz
Как известно, запланированные матчи 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу на эту неделю не состоятся из-за выборов в Курултай, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ПФЛК, эти перенесенные игры теперь пройдут 17-18 октября, а поединки 29-го тура казахстанского чемпионата назначены на 24-25 октября.

Встречи заключительного, 30-го тура, состоятся 31 октября.

Также отмечается, что дата проведения финала Кубка Казахстана будет объявлена позже. В решающем матче сыграют "Ордабасы" (Шымкент) и "Кайсар" (Кызылорда).

На данный час "южане" занимают первое место в турнирной таблице КПЛ-2026, за ним идет "Кайрат", призовую тройку замыкает "Астана".

Возобновятся игры чемпионата страны 29-30 августа.

Тем временем Лионель Месси накануне забил свой 922-й карьерный гол после смерти отца.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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