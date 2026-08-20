Лионель Месси забил свой 922-й карьерный гол после смерти отца

Прошедшей ночью 39-летний аргентинский нападающий Лионель Месси отметился голом в первом тайме матча регулярного чемпионата МЛС в ворота команды "Филадельфия Юнион", сообщает Zakon.kz.

Для капитана клуба из Флориды этот мяч стал первым и 922-м после смерти отца Хорхе Месси.

Тем самым аргентинец приблизился к своему главному конкуренту Криштиану Роналду, который опережает его на 54 гола, – в активе португальца 976 взятий ворот.

Что касается самого матча, то здесь "Интер Майами", который вел в счете 2:1, не смог удержать победу на выезде (2:2).

У хозяев поля отличились Индиана Васильев и Нейл Пьерр. В составе гостей, кроме Месси, один гол забил Даниэль Пинтер.

На данный час "Цапли" находятся на второй строчке турнирной таблицы МЛС с багажом 39 очков после 20 игр. Выше стоит только "Нэшвилл" (46).

Тем временем накануне форвард "Баварии" Гарри Кейн был награжден "Золотым мячом".