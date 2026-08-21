"Кайрат" внес изменения в расписание трех ближайших матчей в КПЛ-2026

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" выпустил информацию об изменениях в расписании предстоящих трех своих матчей в республиканской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Все три поединка очень важны для чемпиона Казахстана и команды будут противостоять серьезные.

Матч 24-го тура "Елимай" – "Кайрат" перенесен с 30 на 31 августа. Встреча состоится в 19:00 на стадионе "Спартак" в Семее.

Перенесенный матч 21-го тура "Кайрат" – "Женис" состоится 9 сентября на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 19:00.

Матч 26-го тура "Кайрат" – "Тобыл" перенесен с 12 на 13 сентября, начало встречи – в 19:00 на Центральном стадионе.

Эти изменения также связаны с выступлением "желто-черных" в еврокубках, один из которых, ответный матч в отборе Лиге Европы УЕФА против бельгийского "Андерлехта", пройдет 27 августа в Брюсселе.

К сожалению, первая игра, которая прошла вчера вечером в Алматы, завершилась разгромом подопечных Рафаэля Уразбахтина (3:0).