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Спорт

"Кайрат" внес изменения в расписание трех ближайших матчей в КПЛ-2026

Футбол Изменение Расписание, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 18:09 Фото: Zakon.kz.
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" выпустил информацию об изменениях в расписании предстоящих трех своих матчей в республиканской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Все три поединка очень важны для чемпиона Казахстана и команды будут противостоять серьезные.

  • Матч 24-го тура "Елимай" – "Кайрат" перенесен с 30 на 31 августа. Встреча состоится в 19:00 на стадионе "Спартак" в Семее.
  • Перенесенный матч 21-го тура "Кайрат" – "Женис" состоится 9 сентября на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 19:00.
  • Матч 26-го тура "Кайрат" – "Тобыл" перенесен с 12 на 13 сентября, начало встречи – в 19:00 на Центральном стадионе.

Эти изменения также связаны с выступлением "желто-черных" в еврокубках, один из которых, ответный матч в отборе Лиге Европы УЕФА против бельгийского "Андерлехта", пройдет 27 августа в Брюсселе.

К сожалению, первая игра, которая прошла вчера вечером в Алматы, завершилась разгромом подопечных Рафаэля Уразбахтина (3:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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