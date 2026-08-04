"Кайрат" объявил о серьезных изменениях своих матчей в КПЛ-2026
По сведениям пресс-службы "желто-черных", эти корректировки обусловлены проведением массового мероприятия на Центральном стадионе Алматы, а также последующими техническими работами на объекте.
Матч 21-го тура КПЛ-2026 между "Кайратом" и "Женисом", запланированный на 8 августа, перенесен на другую дату. Новый срок проведения этой игры будет объявлен дополнительно.
Встреча девятого тура между "Кайратом" и "Улытау" (Жезказган), которая должна была пройти 15 августа, состоится на поле Академии им. Тимура Сегизбаева.
И, наконец, поединок 23-го тура между "Кайратом" и "Иртышом" (Павлодар), запланированный на 22 августа, также перенесен на другую дату в связи с проведением выборов в Курултай. Информация о новой дате проведения этой игры будет опубликована позже.
А через несколько часов команда Рафаэля Уразбахтина сыграет на выезде первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с болгарским "Левски".