Объявлены дата и место жеребьевки ЧМ-2027 по футболу среди женщин

11 декабря FIFA проведет жеребьевку первого этапа женского чемпионата мира-2027 по футболу. Данная процедура состоится в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

С официальным визитом накануне в этом музее побывала директор одного из департаментов FIFA – Джилл Эллис, которая отметила, что это место выбрано не случайно, а в качестве дани уважения искусству бразильского футбола.

"Бразилия, благодаря истории футбола, имеет образованную и активную фанатскую базу. Это прекрасное место, поэтому, думаю, что сюда приедет много болельщиков со всего мира. Не сомневаюсь, что мы побьем рекорды посещаемости на этом чемпионате мира. Это будет лучший чемпионат мира в истории благодаря такому сочетанию факторов: принимающая страна, люди, которые здесь будут, и болельщики, которые приедут сюда". Директор департамента FIFA Джилл Эллис

Жеребьевка, которая состоится в декабре, определит группы чемпионата мира, включая турнирную сетку и пары соперников на начальном этапе. Бразилия станет первым номером посева в группе А и сыграет свой первый матч турнира 24 июня.

На легендарной арене "Маракана" пройдет девять матчей, включая первую игру и гранд-финал турнира (25 июля). Это будет третий раз, когда стадион примет финал чемпионата мира.

FIFA договорилась с местными властями о бесплатном проезде для болельщиков с билетами в городах, которые принимают женский мундиаль.

"Это первый чемпионат мира в Южной Америке, поэтому думаю, что увидим цепную реакцию развития не только в Бразилии, но и на всем континенте. В Бразилии есть отличные игроки, Колумбия вложила значительные средства и имеет сильную лигу. Из моего опыта знаю, что для того, чтобы эти игроки могли приехать и играть, нужна сильная лига. Я верю, что это тоже станет следствием чемпионата мира. Выгоду получат не только национальные сборные. Люди будут смотреть игры, присутствовать на матчах. Именно этого мы и хотим. Развивать местные лиги, молодых спортсменов, национальные команды. И тогда мы начнем видеть влияние на местный футбол". Джилл Эллис

Директор FIFА также заявила, что у Бразилии есть хорошие шансы на победу в чемпионате мира: команда находится на восходящей траектории развития с момента завоевания серебряной медали в Париже в 2024 году и будет иметь значительное преимущество благодаря поддержке болельщиков.

"Когда вы добиваетесь успеха, игроки верят в свои силы, и это облегчает все остальное. Думаю, что сочетание опыта и молодых игроков – это хороший план, потому что выиграть чемпионат мира непросто. Их будет поддерживать местная публика, что создаст ощущение, будто они имеют 12-го игрока. Их наставник отлично справляется со своей работой, добился больших успехов в "Коринтиансе" и теперь хочет перенести этот успех в национальную сборную. Конечно, будет много сильных команд и бывших чемпионов: Испания, Германия и Япония". Джилл Эллис

В женском ЧМ-2027 года примут участие 32 команды. Из 14 оставшихся мест семь будут разыграны в рамках европейских квалификационных турниров и четыре – в зоне КОНКАКАФ. Три оставшихся места будут определены в межконтинентальном плей-офф с участием 10 команд.

Предварительный этап плей-офф пройдет с 24 ноября по 5 декабря, в нем примут участие шесть команд: Тайвань, Узбекистан, Южная Африка, Гана, Эквадор и Папуа-Новая Гвинея. Каждая команда сыграет три матча, и две лучшие команды выйдут в финальный этап, который пройдет с 23 февраля по 6 марта.

Венесуэла, два представителя от КОНКАКАФ и один от УЕФА напрямую выйдут в финальную фазу, которая определит три команды, прошедшие квалификацию на чемпионат мира посредством прямых противостояний.

На данный час уже известны ряд сборных, которые гарантировали себе место на ЧМ-2027: Бразилия, Австралия, Китай, Северная Корея, Южная Корея, Филиппины, Япония, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, Колумбия, Дания, Испания, Франция, Алжир, Марокко, Камерун и Малави.

Мужской ЧМ-2026 по футболу месяц назад выиграла команда Испании.