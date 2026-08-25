Федерацию баскетбола Казахстана вновь возглавил Абай Алпамысов

В Астане состоялась конференция Национальной федерации баскетбола Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие президент Международной федерации баскетбола (FIBA) шейх Сауд Али Аль Тани, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Алимжан Акаев, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Одним из ключевых вопросов повестки стали выборы главы Национальной федерации баскетбола. По итогам голосования президентом на новый срок избран Абай Алпамысов.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, Абай Алпамысов возглавляет Федерацию баскетбола с 2022 года. До этого он занимал должность президента организации с 2013 по 2017 год.Также он является членом Правления FIBA Азия.

Ранее сообщалось, что 100-летие казахстанского баскетбола: Токаев встретился с президентом FIBA и наградил его орденом.