Казахстанская тхэквондистка завоевала "бронзу" China Open в Китае
Фото: olympic.kz
Казахстанская тхэквондистка Нодира Ахмедова поднялась на пьедестал международного турнира China Open, который прошел в китайском городе Чанша. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 53 кг и дошла до полуфинала, сообщает Zakon.kz.
В поединке за выход в финал Нодира уступила китайской спортсменке Цзюй Цзо, завершив турнир с "бронзой".
Ранее сообщалось, что казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Малайзии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript