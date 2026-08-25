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Спорт

Казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Малайзии

Казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Кучинге, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 18:08 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по маунтинбайку отметилась тремя медалями на международном турнире в Кучинге (Малайзия). Наши спортсмены вошли в число призеров в двух дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях Денис Сергиенко завоевал две серебряные награды. Он стал вторым в гонках XCC и XCO.

У женщин Татьяна Генелева завершила выступление с "бронзой", став третьей в XCC.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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