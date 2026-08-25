Казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Малайзии

Сборная Казахстана по маунтинбайку отметилась тремя медалями на международном турнире в Кучинге (Малайзия). Наши спортсмены вошли в число призеров в двух дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях Денис Сергиенко завоевал две серебряные награды. Он стал вторым в гонках XCC и XCO.

У женщин Татьяна Генелева завершила выступление с "бронзой", став третьей в XCC.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме.