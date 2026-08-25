Казахстанские маунтинбайкеры завоевали три медали на турнире в Малайзии
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по маунтинбайку отметилась тремя медалями на международном турнире в Кучинге (Малайзия). Наши спортсмены вошли в число призеров в двух дисциплинах, сообщает Zakon.kz.
В мужских соревнованиях Денис Сергиенко завоевал две серебряные награды. Он стал вторым в гонках XCC и XCO.
У женщин Татьяна Генелева завершила выступление с "бронзой", став третьей в XCC.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме.
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