"Аль-Наср" заменил Роналду и совершил камбэк в матче с "Аль-Иттифаком"
Но этот успех чемпиону дался с превеликим трудом, когда команда второй тайм играла без своего лидера Криштиану Роналду, а также на одного футболиста меньше.
По ходу встречи "Аль-Наср" проигрывал 2:0 к 74-й минуте после точных ударов Ондрея Дуды и Альваро Медраны.
Плюс к этому гости в начале матча потеряли своего голкипера Бенто Крепски, который получил красную карточку.
Однако команда Энджа Постекоглу не сломалась, в перерыве они заменили своего капитана Криштиану Роналду на Абдуллу Аль-Хайбари.
Все интересное началось за 16 минут до финального свистка. Сначала Садьо Мане отыграл один гол, спустя мгновение Абдулела Аль-Амри сравнял счет.
А в добавленное арбитром время тот же Мане оформил дубль и вырвал яркую победу для своих коллег – 3:2.
Благодаря этому камбэку "Аль-Наср" единолично возглавил турнирную таблицу саудовской Суперлиги, набрав максимальные девять очков.
А днем ранее FIFA объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2027 по футболу среди женщин.