"Аль-Наср" заменил Роналду и совершил камбэк в матче с "Аль-Иттифаком"

Чемпион Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" минувшей ночью в гостях одержал волевую победу над "Аль-Иттифаком" в рамках третьего тура местного первенства со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Но этот успех чемпиону дался с превеликим трудом, когда команда второй тайм играла без своего лидера Криштиану Роналду, а также на одного футболиста меньше.

По ходу встречи "Аль-Наср" проигрывал 2:0 к 74-й минуте после точных ударов Ондрея Дуды и Альваро Медраны.

Плюс к этому гости в начале матча потеряли своего голкипера Бенто Крепски, который получил красную карточку.

Однако команда Энджа Постекоглу не сломалась, в перерыве они заменили своего капитана Криштиану Роналду на Абдуллу Аль-Хайбари.

Все интересное началось за 16 минут до финального свистка. Сначала Садьо Мане отыграл один гол, спустя мгновение Абдулела Аль-Амри сравнял счет.

А в добавленное арбитром время тот же Мане оформил дубль и вырвал яркую победу для своих коллег – 3:2.

Благодаря этому камбэку "Аль-Наср" единолично возглавил турнирную таблицу саудовской Суперлиги, набрав максимальные девять очков.

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