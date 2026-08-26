"Ман Сити" купил самого талантливого футболиста Марокко за 100 млн евро

26 августа 18-летний полузащитник сборной Марокко Айюб Буадди подписал контракт с "Манчестер Сити" сроком до лета 2031 года. Молодой талант будет играть в новом клубе под номером 32, сообщает Zakon.kz.

Перспективный хавбек сборной Марокко надел майку "горожан" после того, как покинул французский "Лилль" за 95+5 млн евро.

"Понимаю, что в великом клубе нужно побеждать. Я готов выкладываться на 100%, всегда быть рядом с командой. Самое важное – познакомиться с новыми игроками, персоналом, с болельщиками. Именно они будут болеть за тебя, ездить за командой по городам, не могу дождаться встречи с ними и хочу сделать так, чтобы они гордились мной. "Сити" – один из величайших клубов мира. Отличная инфраструктура. Здесь сделано все, чтобы добиваться высоких результатов и показывать максимум. Каждый футболист мечтает выступать в АПЛ, и я надеюсь, что смогу сыграть там как можно скорее". Айюб Буадди

По информации СМИ, Буадди стал самым дорогим тинейджером в истории АПЛ, а также впечатляет его юношеская автобиография.

И самый показательный момент случился, когда ему было 15. Буадди выиграл конкурс ораторского мастерства для молодых французских футболистов.

Финал проходил в Елисейском дворце Парижа, речь "Что важнее: результат или метод?" он зачитывал перед Брижит Макрон.

Год назад марокканец досрочно сдал научный бакалавриат с отличием и поступил на математический факультет университета Марселя.

Большая футбольная карьера началась с "Лилля" в октябре 2023 года, когда Айюб в возрасте 16 лет и трех дней стал самым молодым игроком в истории клубных турниров УЕФА, выйдя на замену в матче Лиги конференций против фарерского "КИ Клаксвик".

А вскоре он дебютировал в Лиге 1, став самым молодым игроком чемпионата Франции с 1981 года.

Вдобавок 18-летний талант проявил себя на ЧМ-2026, став одним из ключевых игроков сборной Марокко.

По мнению специалистов, Буадди будет хорошей заменой вместо Родри в роли опорного полузащитника.

Но, с другой стороны, также есть риск для парня, который ни разу не играл в АПЛ, и это всегда лотерея. Темп английского футбола, физика опорных полузащитников, давление трибун – все это вещи, которые отличаются от Лиги 1.

Перед покупкой Буадди днем ранее "горожане" также за 100 млн евро продали своего звездного хавбека Савиньо.