"Ман Сити" расстался со звездным хавбеком почти за 100 млн евро

25 августа лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" официально объявил о трансфере бразильского полузащитника Савиньо из "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

22-летний перспективный вингер сборной Бразилии куплен "шпорами" у "горожан" за 85 млн фунтов (приблизительно 99 млн евро).

В прошлом сезоне Савиньо сыграл 36 матчей за "Сити" во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал три передачи.

Дебют бразильского полузащитника в составе "Тоттенхэма" возможен 29 августа, когда его новый клуб примет дома "Ньюкасл" в рамках игр второго тура АПЛ.

Это не первая потеря вице-чемпиона Англии на старте нового сезона. 19 августа один из лучших игроков в истории "горожан" и обладатель "Золотого мяча" ЧМ-2026 Родри перешел в "Барселону".