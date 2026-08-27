Обидевший Мбаппе парагвайский вратарь переходит во французский "Лилль"

Голкипер сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль стал игроком клуба "Лилль". Экс-вратарь "Сан-Лоренсо" запомнился на ЧМ-2026 тем, что бросил мяч в спину лидера французской дружины Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

26-летний парагваец подписал контракт до лета 2031 года. По информации ряда СМИ, Хиль куплен за 3,6 млн евро у самого популярного аргентинского клуба – "Сан-Лоренсо".

До перехода в "Лилль" Орландо отыграл в Аргентине 63 матча, в 30 из которых он оставил свои ворота сухими.

На недавнем мундиале Хиль был основным вратарем сборной Парагвая. Он привлек к себе внимание после того, как по окончании поединка 1/8 финала против Франции кинул мяч в спину нападающего Килиана Мбаппе.

Но перед этим форвард "Реала" сам поступил некорректно, отвернувшись и не пожав руку голкиперу парагвайской дружины.

Кстати, после той ситуации разгорелся нешуточный скандал, где с громкими заявлениями на весь мир выступила политик Селеста Амарилья.