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Спорт

Обидевший Мбаппе парагвайский вратарь переходит во французский "Лилль"

Футбол Переход Лилль, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 14:21 Фото: Instagram/losclive
Голкипер сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль стал игроком клуба "Лилль". Экс-вратарь "Сан-Лоренсо" запомнился на ЧМ-2026 тем, что бросил мяч в спину лидера французской дружины Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

26-летний парагваец подписал контракт до лета 2031 года. По информации ряда СМИ, Хиль куплен за 3,6 млн евро у самого популярного аргентинского клуба – "Сан-Лоренсо".

До перехода в "Лилль" Орландо отыграл в Аргентине 63 матча, в 30 из которых он оставил свои ворота сухими.

На недавнем мундиале Хиль был основным вратарем сборной Парагвая. Он привлек к себе внимание после того, как по окончании поединка 1/8 финала против Франции кинул мяч в спину нападающего Килиана Мбаппе.

Но перед этим форвард "Реала" сам поступил некорректно, отвернувшись и не пожав руку голкиперу парагвайской дружины.

Кстати, после той ситуации разгорелся нешуточный скандал, где с громкими заявлениями на весь мир выступила политик Селеста Амарилья.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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