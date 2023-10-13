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Месси получил плевок в спину от парагвайского игрока

Парагвайский футболист плюнул в спину Месси во время матча Фото: Instagram/leomessi
Неприятный инцидент произошел в матче квалификационного раунда ЧМ-2026 по футболу между сборными Аргентины и Парагвая. Парагвайский футболист плюнул в спину капитану аргентинской дружины Лионелю Месси, сообщает Zakon.kz.

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Неприличный поступок совершил форвард сборной Парагвая Антонио Санабрия. Инцидент случился за шесть минут до финального свистка матча между Аргентиной и Парагваем, когда Санабрия и Месси устроили спор на поле. 

После того как скоротечная дискуссия закончилась, Месси прошел мимо парагвайца, а тот плюнул ему в спину. Инцидент остался вне поля зрения рефери, который никак не отреагировал на случившееся. После завершения встречи капитан аргентинской сборной высказался об этом инциденте.

"Мне сказали, что кто-то в меня плюнул. Правда в том, что я даже не знаю, кто этот парень. Я предпочитаю не говорить об этом, чтобы он не начал рассказывать об этом повсюду и не стал слишком известным".Лионель Месси

Матч третьего тура отборочного цикла ЧМ-2026, который прошел в аргентинской столице, завершился победой хозяев с минимальным перевесом – 1:0. Лидер "Интер Майами" никакими результативными действиями в этой игре не отметился, он вышел на поле только во втором тайме вместо Хулиана Альвареса.

После победы над Парагваем аргентинская сборная единолично возглавила турнирную таблицу в отборочном этапе южноамериканской зоны ЧМ-2026, набрав 9 очков. За аргентинцами идут бразильцы (7 очков), которые сыграли вничью 1:1 с Венесуэлой в третьем туре. Призовую тройку замыкает Эквадор (6).

Ранее стало известно, что Лионеля Месси может арендовать клуб из Саудовской Аравии.

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